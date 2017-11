Frankfurt - Während sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Dienstleistungssektor leicht eingetrübt hat, erreicht die Anlegerstimmung im November das höchste Niveau seit über zehn Jahren, berichten die Analysten der Helaba.So sei das sentix-Investorenvertrauen um 4,3 auf 34,0 Punkte gestiegen. Stimmungsverbesserungen würden sich nicht nur in Europa zeigen, auch in anderen Weltregionen sei es zu Aufhellungen gekommen. Positiv überrascht habe auch der deutsche Auftragseingang, der im September, nach einem sehr starken Vormonatsanstieg von revidiert 4,3% VM, erneut um 1,0% habe zulegen können. Vor allem Bestellungen innerhalb der Eurozone würden dafür verantwortlich zeichnen. Könne die heute anstehende Industrieproduktion ebenfalls positiv überraschen? Die Vorgaben vonseiten der Stimmungsindikatoren, insbesondere vom ifo-Geschäftsklimaindex, der auf ein neues Rekordhoch gestiegen sei, seien positiv.

Den vollständigen Artikel lesen ...