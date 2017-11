München - Die One Square Advisory Services GmbH, in ihrer Eigenschaft als gemeinsamer Vertreter der EUR 30,0 Mio. Anleihe (ISIN DE000A1KQXX5/ WKN A1KQXX), informiert die Anleihegläubiger der Golden Gate GmbH i.I. über die Einberufung einer Abstimmung ohne Versammlung für den Zeitraum vom 11. Dezember 2017 (00.00 Uhr MEZ) bis zum 13. Dezember 2017 (24.00 Uhr MEZ). Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung der One Square Advisory Services GmbH:

Den vollständigen Artikel lesen ...