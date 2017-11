Essen - Die Daten zur Industrieproduktion in Deutschland dürften heute weiterhin von einer lebhaften Konjunktur zeugen, berichten die Analysten der National-Bank AG.Der Ausblick für die Industrie sei weiterhin sehr gut, denn der globale Konjunkturmotor laufe derzeit auf Hochtouren. Die Hausse an den Aktienmärkten laufe derweil weiter. Auffällig sei gewesen, dass die Volatilität in der letzten Woche neue Tiefstwerte erreicht habe: Das makroökonomische Szenario sei derzeit offenkundig so günstig, dass die Risikoaversion fast vollständig ausgepreist werde. In der Tat habe sich der Ausblick für die Weltwirtschaft in den letzten Tagen noch einmal spürbar verbessert. Die Zahlen der großen US-Technologiefirmen seien so gut gewesen, dass sich hier offenkundig eine durchgreifendere Zunahme der Investitionen in den USA ankündige.

