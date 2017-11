Bad Marienberg - Die alstria office REIT-AG (ISIN DE000A0LD2U1/ WKN A0LD2U) gibt das Finanzergebnis der ersten neun Monate 2017 bekannt. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Umsatz von EUR 143,8 Mio. und FFO in Höhe von EUR 85,9 Mio.In den ersten 9 Monaten 2017 erzielte alstria Mietumsätze in Höhe von EUR 143,8 Mio., die damit im Rahmen der Erwartungen lagen. Der Rückgang um 7,5% verglichen mit dem entsprechenden Vorjahreswert resultiert aus dem Verkauf nicht-strategischer Immobilien. Im dritten Quartal 2017 allerdings wuchs der Mietumsatz infolge der Erstkonsolidierung des im ersten Halbjahr 2017 von der Office First akquirierten Portfolios um 5,3%, verglichen mit dem Umsatz des zweiten Quartals 2017.

