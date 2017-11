Politische Spannungen im Nahen Osten treiben die Ölpreise hoch. Er konnte sich auch am Dienstag auf seinem Zweijahres-Hoch halten. Machtdemonstrationen in Saudi-Arabien führen zu Sorgen um die politische Stabilität.

Die Ölpreise haben sich am Dienstag in der Nähe ihrer am Vortag erreichten zweijährigen Höchststände gehalten. Sowohl europäisches Nordseeöl, als auch amerikanisches Leichtöl kosten derzeit so viel wie seit Mitte 2015 nicht mehr. ...

