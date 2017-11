München - Der Autobauer BMW wird zunehmend von schwächerem Absatzwachstum sowie teuren Investitionen gebremst. Nachdem die weltweiten Auslieferungen bei den Marken BMW, Mini und Rolls Royce im dritten Quartal nur um gut ein Prozent kletterten und Wechselkurse belasteten, musste der Dax-Konzern sein Tempo etwas drosseln. Auf Jahressicht rechnen die Münchener nun nur noch mit einem Umsatzplus in der Autosparte von bis zu 5 Prozent. Vorher sollten es noch 5 bis 10 Prozent sein. Nach neun Monaten hat BMW ein Plus von 2,3 Prozent aufzuweisen.

Im dritten Quartal drückte der wiedererstarkte Euro kräftig auf die Erlöse. Insgesamt wuchs der Umsatz mit 0,3 Prozent spürbar schwächer als im bisherigen Jahresverlauf auf 23,4 Milliarden Euro, wie der Dax -Konzern am Dienstag in München mitteilte. Bereinigt um Wechselkurseffekte hätte das Plus bei 3,1 Prozent gelegen, sagte ein Sprecher.

Der Aktienkurs gab nach Handelsstart um über 1,5 Prozent nach. Zwar hob das Unternehmen den Ausblick für das Vorsteuerergebnis an, doch am Markt war ohnehin mit einem besseren Abschneiden gerechnet worden, schrieb Analyst Tim Schuldt von der Investmentbank Equinet. Gleichwohl sei es ein Zeichen der Zuversicht.

Zum einen läuft der Verkauf von Finanzierungsverträgen beim Auto- und Motorradkauf weiter rund. ...

