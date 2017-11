Im Berliner Bezirk Reinickendorf ist am Montagabend ein 45 Jahre alter Radfahrer bei einem Zusammenstoß mit einem Transporter ums Leben gekommen. Der 45-Jährige war mit einem Rennrad auf einem Radweg unterwegs, als er beim Linksabbiegen von dem geradeaus fahrenden Transporter erfasst wurde, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Der Radfahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Der 18 Jahre alte Transporter-Fahrer blieb körperlich unverletzt, so die Beamten weiter.