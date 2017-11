Von Adam Clark

LONDON (Dow Jones)--Der Tabakkonzern Imperial Brands hat im Geschäftsjahr 2016/17 dank geringerer Finanzkosten seinen Vorsteuergewinn verdoppelt. Das Umsatzwachstum lag über den Erwartungen der Analysten.

In den zwölf Monaten per Ende September verdiente die Imperial Brands plc vor Steuern 1,86 Milliarden britische Pfund, nach 907 Millionen Pfund im Jahr zuvor. Der operative Gewinn stieg leicht auf 2,28 Milliarden von 2,23 Milliarden Pfund.

Der Nettotabbakumsatz, bei dem Zölle und ähnliche Posten heausgerechnet sind, stieg auf 7,76 Milliarden von 7,17 Milliarden Pfund. Analysten hatten hier im Konsens mit Einnahmen von 7,70 Milliarden Pfund gerechnet.

Der Absatz verringerte sich um 4,1 Prozent auf 265,2 Milliarden sogenannte Zigarettenäquivalente, ein Maßstab für die Menge an Tabak in einer einzelnen Zigarette. Allerdings steigerten die Wachstumsmarken im Konzern ihre Verkäufe um 5,5 Prozent und ihren Marktanteil um 80 Basispunkte. Im seit Oktober laufenden Geschäftsjahr will Imperial Brands unter anderem neue E-Dampf-Produkte auf den Markt bringen.

Für das abgelaufene Jahr zahlt der britische Konzern eine Dividende von 170,7 Pence, nach 155,2 Pence für das Jahr zuvor.

Mittelfristig peilt Imperial Brands weiterhin ein Wachstum beim Umsatz zu konstanten Wechselkursen und dem Gewinn je Aktie an.

