Mit der richtigen Vorgehensweise - festgelegt in einem maßgeschneiderten Sicherheitskonzept - können Unternehmen effizient gegen Hacker-Angriffe vorgehen. In der Transformation der Produktions- und Wertschöpfungskette zur Industrie 4.0, beziehungsweise zur ‚Integrated Industry', spielt die IT eine tragende Rolle: Effizienzsteigerungen sind möglich, indem sich unter anderem Produktionsabläufe digital simulieren lassen oder eine vorausschauende Wartung die Stillstände in der Fertigung minimiert. Diese Prozesse basieren auf einer durchgängigen Vernetzung, sowohl intern als auch extern, etwa mit Zulieferern. Genau darin liegt die Krux.

Bestimmte Angreifer haben sich darauf spezialisiert, unverzüglich nach Sicherheitslücken zu suchen, sobald Produktionsanlagen mit dem - also in einem /IP-Netz - verbunden sind. Aufgrund von unzureichenden Schutzmaßnahmen werden die Hacker dann häufig schnell fündig.

Dass dies keine theoretische Gefahr ist, belegen verschiedene Studien: So zielte im Jahr 2016 jeder vierte Cyberangriff auf industrielle Systeme. Dafür gibt es vielfältige Gründe: Beispielsweise läuft der Datentransfer zwischen den Systemen der Produktion vielfach über offene Standards, zur Absicherung sind jedoch ...

