Hamburg - Die Rally an den globalen Aktienmärkten hat nun auch den DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) erfasst, so Carsten Mumm, Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL AG. In der vergangenen Woche habe der deutsche Leitindex sein neues Allzeithoch bei 13.505 Punkten und stieg um 2,63% markiert.

Den vollständigen Artikel lesen ...