Brea, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Beckman Coulter Diagnostics gab heute bekannt, dass das Unternehmen die CE-Kennzeichnung für seinen neuen, hochsensitiven Troponin hsTnI-Assay erhalten hat, der die Diagnose eines Myokardinfarktes bei Patienten mit Schmerzen im Brustbereich oder anderen ischämischen Symptomen erleichtert.



"Der neue hochempfindliche Assay bringt deutlich höhere Präzision bei sehr niedrigen Troponin-Konzentrationen", erklärt Michael Samoszuk, M.D, Vice President und Chief Medical Officer, Beckman Coulter Diagnostics. "Dies gibt Krankenhausärzten eine größere Sicherheit, was die Interpretation der Testergebnisse von Patienten betrifft, die sich aufgrund von Brustschmerzen in der Notaufnahme einfinden".



Beckman Coulter Diagnostics verfolgt das Ziel, die klinischen Partner bei der kontinuierlichen Verbesserung zu unterstützen. Der hochqualitative neue hsTnI-Assay ist beispielhaft für dieses Engagement, da er den Krankenhäusern die Entwicklung von Fast-Track-Protokollen zur zügigen Entlassung von Patienten ermöglicht, bei denen der Verdacht auf einen Myokardinfarkt ausgeräumt ist.



"Assays mit verbesserter Sensitivität für den Nachweis von Troponin ermöglichen den Ärzten eine bessere Patientenversorgung. In der Notaufnahme erlauben derartige Assays eine sichere und rationelle Beurteilung von Patienten mit Verdacht auf Herzinfarkt. Der Einsatz von Assays mit hoher Sensitivität wie z. B. der neue Beckman Coulter hsTnI-Assay birgt ein wesentliches Effizienzpotenzial für das Management von Notfallpatienten", sagt Louise Cullen, MBBS, Ärztin in der Notaufnahme und Forschungsleiterin der Studien ASPECT und ADAPT aus Brisbane, Australien.



Der Access hsTnI-Assay verfügt über eine ausgezeichnete Low-End-Empfindlichkeit und misst von daher nicht nur zuverlässig sehr niedrige Konzentrationen von kardialem Troponin I (cTnI), sondern erfasst auch geringe Unterschiede des cTnI-Spiegels im zeitlichen Verlauf. Hochsensitive Assays weisen im Vergleich zu Standard-Troponin-Assays eine deutlich verbesserte Genauigkeit bei und unterhalb der 99. Percentile im oberen Schwellenwertbereich der Referenzpopulation (Upper Reference Limit, URL) auf, was eine bessere Unterscheidung kleiner Troponin-Differenzen zwischen seriellen Messungen ermöglicht.



Eine präzisere Bestimmung der 99. Percentile im URL erlaubt außerdem, eindeutige Referenzbereiche für Männer und Frauen zu protokollieren. Mehrere Studien bestätigen, dass hochempfindliche Assays die Freisetzung von cTnl früher erkennen, was für die akute Diagnosestellung sensibilisieren und Ärzten helfen kann, einen Myokardinfarkt zu einem früheren Zeitpunkt in der Behandlung in Betracht zu ziehen bzw. auszuschließen.



Der Access hsTnI-Assay ist für den Einsatz in Access 2, DxI und allen Immunoassay-Systemen der Access-Produktfamilie von Beckman Coulter verfügbar.



Informationen zu Beckman Coulter



Beckman Coulter Diagnostics hilft medizinischen Fachkräften und Laborfachleuten mit der Bereitstellung von präzisen diagnostischen Informationen, wann immer diese benötigt werden, bei einer verbesserten Patientenversorgung. Seit mehr als 80 Jahren ist Beckman Coulter der Partner der Wahl für das Gesundheitswesen. Unsere skalierbaren Instrumente, umfassenden Diagnosetests und betriebswirtschaftlichen Dienstleistungen werden weltweit von Krankenhäusern, Labors und anderen Einrichtungen der Intensivmedizin eingesetzt. Wir teilen die Mission unserer Kunden für kontinuierliche Verbesserung und qualitativ hochwertige Patientenversorgung, denn wir sind überzeugt davon, dass die Verbesserung der Effizienz und der klinischen Ergebnisse den Patienten Vorteile bringt, und wir engagieren uns dafür, die Gesundheitsfürsorge zum Wohle jedes einzelnen Menschen voranzubringen.



Beckman Coulter, das stilisierte Logo und die hierin genannten Marken von Produkten und Dienstleistungen von Beckman Coulter sind Marken oder eingetragene Marken von Beckman Coulter, Inc. in den USA und in anderen Ländern.



