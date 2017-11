Der geplante Stellenabbau in Siemens' Kraftwerkssparte wird schmerzhaft. Doch der Konzern sucht noch nach Lösungen, die Kapazitätsanpassungen an der einen oder anderen Stelle halbwegs erträglich zu gestalten.

Auch wenn der Standortsicherungs- und Beschäftigungspakt zwischen Siemens und IG Metall betriebsbedingte Kündigungen im Grundsatz ausschließt: ohne diese werden die geplanten - deutlichen - Anpassungen im Energiegeschäft von Siemens nicht ablaufen. Und der Pakt sieht dies auch vor, dafür gibt es Klauseln. "Wenn alle anderen Anstrengungen verbraucht sind", heißt es in Konzernkreisen, "können sich die Parteien zusammensetzen und nach anderen Lösungen suchen." Die andere Seite, die Arbeitnehmer, wüssten dies auch ganz genau. Man müsse halt das Kleingedruckte lesen.

Trotzdem: Bei Siemens sucht man offenbar nach Lösungen, brutale Härten wie komplette Standortschließungen in ohnehin schon strukturschwachen Regionen zu vermeiden. Das Werk in Görlitz im Osten Sachsens etwa könne in einem solchen Szenario möglicherweise erhalten bleiben, heißt es in Konzernkreisen.

Im Gegenzug müssten dann große Standorte wie etwa Berlin, Mülheim oder Erlangen mehr Federn lassen. "Die superreichen Standorte werden sich orientieren müssen", heißt es in Konzernkreisen. Wo möglich, könne man Aktivitäten von einem zu einem anderen Standort verlagern. Auch will Siemens versuchen, betroffene Mitarbeiter, die jetzt in der Turbinenfertigung ...

