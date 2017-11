In der letzten Woche setzte der Wechselkurs von Euro in US-Dollar wie erwartet seine fallende Tendenz fort und näherte sich der Unterseite des Abwärtstrendkanals an, der aktuell zwischen 1,147 und 1,175 US-Dollar beschrieben werden kann. Nachdem die Notierungen nach dem Abrutschen in der letzten Woche zunächst zwischen 1,157 und 1,169 US-Dollar schwankten, erreichten sie im heutigen Handel mit 1,157 US-Dollar den tiefsten Stand seit Mitte Juli. Unsere vor mehr als einer Woche vorgestellte Idee, mit der WKN VL4JKK auf einen fallenden Wechselkurs von Euro in US-Dollar zu setzen, befindet sich im Gewinn. Der ...

