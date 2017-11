Die Analysten der Commerzbank sehen für die Aktie von Fresenius nach Zahlen ein mittelfristiges Kursziel von 85 Euro. Ein solides Wachstum aus eigener Kraft zusammen mit externem Wachstum dank der Übernahme des spanischen Krankenhausbetreibers Quironsalud hätten den Medizinkonzern im dritten Jahresviertel angetrieben, so die Analysten. Fresenius dürfte nun nach Einschätzung der Analysten ein starkes Schlussquartal vor sich haben. In charttechnischer Hinsicht befindet sich die Aktie von Fresenius derzeit in einer Seitwärtsphase. Das aktuelle Jahrestief bei 67,16 Euro, das September-Tief bei 67,44 Euro sowie das aktuelle Monatstief bei 68,40 Euro bieten jedoch einige Unterstützungsmarken. Diese könnten den Kurs nach unten absichern. Nach oben hin pflastern indes einige Widerstände den Weg der Fresenius-Aktie. Dies gilt insbesondere ...

