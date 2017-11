Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

SAP(R) Hybris(R) Sales Cloud und SAP(R) Hybris(R) Service Cloud bringenROI und Produktivität in Schwung(press1) - Walldorf, 07. November 2017 - SAP SE [1] (NYSE: SAP) hat esschwarz auf weiß: Unternehmen, die die SAP Hybris Cloud-Lösungen fürVertrieb und Service nutzen [2], können bei Produktivität, Auftragsvolumenund Investitionsrentabilität (Return on Investment, ROI) signifikanteVorteile erzielen. Zu diesem Schluss kommt eine Studie, die vomMarktforschungsunternehmen Forrester Consulting im Auftrag von SAP Hybrisdurchgeführt wurde.In The Total Economic Impact (TEI) of SAP Hybris Sales Cloud [3] undThe Total Economic Impact (TEI) of SAP Hybris Service Cloud [4] legendie Forrester-Experten dar, welche Ergebnisse sie aus der Analyse vonQualitäts- und Finanzdaten ableiten, die für eine aussagekräftigeTeilgruppe von SAP Hybris Kunden erhoben wurden.Die befragten Unternehmen hatten sich für SAP Hybris Sales Cloud und SAPHybris Service Cloud entschieden, weil sie ihre Kundendaten konsolidierenund ihre Vertriebs- und Serviceprozesse unabhängig vom jeweiligen Standortaufeinander abstimmen wollten. Ziel war es, die Qualität von CustomerEngagement und Kundeninteraktion insgesamt zu verbessern. Zu denStudienteilnehmern gehörten die Kwizda Holding GmbH, eine österreichischeUnternehmensgruppe aus dem Life-Sciences-Bereich, und Pricerite StoresLimited, der führende Spezialist für Möbel und Einrichtungsbedarf inHongkong. Pricerite setzt SAP Hybris Cloud for Customer und SAP HybrisMarketing Cloud ein, um einen 360-Grad-Blick auf seine Kunden zu erhalten.Mit den beiden SAP Hybris Lösungen will das Handelsunternehmen dieInteressen und Beweggründe seiner Kunden besser verstehen, um sich inEchtzeit Vermarktungschancen zu erschließen und eine personalisierteMarketingerfahrung zu bieten."Unsere Kundenvertreter wollen präzise, strukturierte und konsistenteInformationen. Bis dato war dies nicht gerade eine Stärke des Vertriebs",erklärt ein leitender CRM-Analyst eines Herstellers vonNahrungsergänzungsmitteln, der für eine der Forrester-Studien interviewtwurde. "Mit SAP Hybris erhalten wir endlich zuverlässige Sales-Daten."Die Highlights der Studie zu SAP Hybris Sales CloudFür die Studie konzipierte Forrester eine "Composite Organization", dieauf den charakteristischen Merkmalen der befragten Unternehmen basiert.Die Analyse der Daten zeigt, dass die Unternehmen mit SAP Hybris SalesCloud innerhalb von nur drei Jahren ihren ROI um 437 % und ihrenNettoumsatz aus Neugeschäften um 18,4 Mio. USD steigern konnten. Für denVertriebsbereich bedeutet dies:· Steigerung der Teamproduktivität um 35 % mit realisierten Einsparungenvon 16,2 Mio. USD: Da SAP Hybris Sales Cloud einen konsequenten Mobile-First-Ansatz verfolgt, können die Anwender über die verschiedensten Geräteonline und offline auf Informationen zugreifen. Dadurch erhöhen sichsowohl die Nutzungsquote als auch die Akzeptanz.· Steigerung des durchschnittlichen Auftragsvolumens um 28 %: DieVertriebsmitarbeiter der befragten Unternehmen konnten mehr Up-Selling-und Cross-Selling-Geschäfte platzieren und damit innerhalb von drei Jahreneinen zusätzlichen Umsatz von 5 Mio. USD beisteuern.· Verbesserung der Kundenerfahrung:53 % der Befragten gaben an, dass siemit SAP Hybris Sales Cloud die Zufriedenheit ihrer Kunden steigern konnten.· Senkung des Zeitaufwands für die Berichtserstellung um 50 %: Im SalesSupport lassen sich jährlich 18.000 Stunden für Reporting-Aufgabeneinsparen; gleichzeitig stehen dem Management aktuelle Daten bereit, dieals Grundlage für bessere Prognosen dienen.Die Highlights der Studie zu SAP Hybris Service CloudDie Forrester-Analyse ergab, dass Unternehmen mit SAP Hybris Service Cloudzusätzliche Neugeschäfte im Wert von 12,3 Mio. USD abschließen können;dies entspricht einem ROI von 363 %. Auch die drei-Jahres-Bilanz imService Bereich kann sich sehen lassen:· Senkung der Callcenter- und Integrationskosten um 42 %: Durch dieVerlagerung des Customer Relationship Managements (CRM) in die Cloudkonnte das Serviceteam 1,3 Mio. USD einsparen; diese Summe war bis datofür die Wartung und Aktualisierung von Hardware und vor Ort installierterLegacy-Software aufgewendet worden.· Steigerung der Service- und Außendienst-Effizienz um 40 %: Mit SAPHybris Service Cloud können die Anwender über mobile Endgeräte online undoffline auf wichtige Daten zugreifen. Dies senkt die durchschnittlicheDauer für die Bearbeitung einer Kundenanfrage und die Durchschnittskostenpro Callcenter-Anruf.· Steigerung des Upselling-Umsatzes um 19 % oder 5,2 Mio. USD: Durch diekonsolidierte Sicht auf sämtliche Kundendaten lassen sich Upselling-Chancen besser erkennen und nutzen.· Verbesserung der Kundenerfahrung: 56 % der Studienteilnehmer verbuchtenVerbesserungen bei der Leistung ihrerKundenserviceteams mit wenigerweitervermittelten Gesprächen, einem effektiveren Zugriff auf Kundendatenund deutlich besserer Targeting- und Empfehlungsqualität."Gerade weil die Kunden heute so mobil und vernetzt sind, müssen dieHersteller die betreffenden Daten in Echtzeit erfassen und ihren Vertriebs-und Serviceteams präzise und schlüssig zur Verfügung stellen", betontMarcus Ruebsam, Senior Vice President und Head of Strategy SolutionManagement von SAP Hybris. "Die TEI-Studien von Forrester belegen, dassunsere Cloud-Lösungen für den Vertriebs- und Servicebereich genau dierichtigen Instrumente sind, um eine zeitgemäße Kundenerfahrung zuermöglichen."Informationen zu SAP HybrisSAP Hybris ermöglicht echte Kundenbeziehungen: Mit den Omnichannel- undCommerce-Lösungen von SAP Hybris können Unternehmen ein kontextbasiertesKundenverständnis in Echtzeit sowie eine eindrucksvolle und relevanteCustomer Experience aufbauen. Die Lösungen ermöglichen es, Produkte,Services und digitale Inhalte über alle Touchpoints, Kanäle und Endgerätezu vertreiben. Mittels eines optimalen Kundendatenmanagements,kontextbasierter Marketing-Instrumente und einheitlicher Commerce-Prozesse, haben die SAP Hybris Lösungen bereits weltweite Marktführerndabei geholfen, ihre Kundenbeziehung zu stärken und auszubauen.Die SAP Hybris Software für Customer Engagement und Commerce gibtUnternehmen das Fundament, die Rahmenbedingungen sowie Business-Tools, umeinen ganzheitlichen Blick auf den Kunden über alle Kanäle hinweg zuerhalten, die Kundenbeziehung zu vereinfachen und komplexeHerausforderungen zu meistern. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.hybris.com.*SAP Hybris ist seit Januar 2016 ein Markenname, um die SAP Lösungen fürCustomer Engagement und Commerce sowie die Angebote, Mitarbeiter undGeschäfte des akquirierten Unternehmens hybris AG zu repräsentieren. SAPHybris ist der Rechtsträger, bis die Integration innerhalb der SAPabgeschlossen ist.Informationen zu SAPAls Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE Firmenjeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sichkontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office biszur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zummobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage,effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zunutzen als die Konkurrenz. Über 355.000 Kunden aus der privaten Wirtschaftund der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen undDienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationenunter http://www.sap.de.# # #Sämtliche in diesem Dokument enthaltenen Aussagen, die keinevergangenheitsbezogenen Tatsachen darstellen, sind vorausschauendeAussagen wie im US-amerikanischen "Private Securities Litigation ReformAct" von 1995 festgelegt. Wörter wie "vorhersagen", "glauben", "schätzen","erwarten", "voraussagen", "beabsichtigen", "planen", "davon ausgehen","können", "sollten", "werden" sowie ähnliche Begriffe in Bezug auf SAPsollen solche vorausschauenden Aussagen kennzeichnen. SAP übernimmt keineVerpflichtung gegenüber der Öffentlichkeit, vorausschauende Aussagen zuaktualisieren oder zu korrigieren. Sämtliche vorausschauenden Aussagenunterliegen unterschiedlichen Risiken und Unsicherheiten, durch die dietatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen abweichen können.Auf die Faktoren, die das zukünftige finanzielle Abschneiden von SAPbeeinflussen könnten, wird ausführlicher in den bei der US-amerikanischen"Securities and Exchange Commission" (SEC) hinterlegten Unterlageneingegangen, unter anderem im letzten Jahresbericht Form 20-F. Dievorausschauenden Aussagen geben die Sicht zu dem Zeitpunkt wieder, zu demsie getätigt wurden. November 07, 2017 03:50 ET (08:50 GMT)