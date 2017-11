Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt büsst am Dienstag weiteres Terrain ein. Der Leitindex SMI startete zunächst dank eigentlich guter Vorgaben aus den USA und Asien mit etwas festeren Notierungen in den Handel, rutschte aber bereits kurze Zeit später in die Verlustzone ab. Belastet wird der Index in erster Linie von den Abgaben der Schwergewichte Novartis, Nestlé und Roche, wobei auch die Aktien des Personalvermittlers Adecco nach Zahlen zum dritten Quartal nachgeben.

Am Markt ist derzeit wenig Bewegung auszumachen. Die Börsenstimmung sei grundsätzlich gut und werde von der bislang überzeugenden Berichtssaison, robusten Konjunkturdaten und auch von der Aussicht auf eine einschneidende US-Steuerreform getragen, meint ein Händler. Nur werde die Luft auf den derzeit sehr hohen Niveaus allmählich dünn, so ein anderer Experte. Marktbewegende News sind dünn gesät. EZB-Chef Mario Draghi wird in Kürze eine Rede in Frankfurt halten, die aber das Thema Bankenaufsicht zum Inhalt haben dürfte und somit für die Aktienmärkte kaum Brisanz hat.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis 09.30 Uhr 0,20% auf 9'270,44 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,13% auf 1'506,55 Punkte ein und der breite Swiss Performance Index (SPI) gibt um 0,22% auf 10'634,02 Zähler nach. Von den 30 wichtigsten Titeln stehen 19 im Minus und elf im Plus.

Adecco büssen mit 1,6% unter den Blue ...

