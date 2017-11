IRW-PRESS: Jaxon Mining Inc.: Jaxon schließt erstes Bohrloch bei Ziel Max (Hazelton) ab

Jaxon Mining Inc. (TSX-V: JAX, Frankfurt: OU31) freut sich bekannt zu geben, dass die Bohrcrews beim Projekt Hazelton das vertikale Bohrloch Nr. 1 (DDH-1) bis in eine Tiefe von 170 Metern gebohrt und sich 270 Meter entlang des Verlaufs zur zweiten Bohrplatte für die Bohrlöcher 2 und 3 bewegt haben. Diese drei Bohrlöcher erproben eine umfangreiche hohe 2D-IP-Anomalie der Aufladbarkeit, die mit geochemischen Bodenanomalien am südöstlichen Rand des Ziels Max übereinstimmt. Diese Anomalie, auch Zone Hamblin genannt, weist Interpretationen zufolge eine Länge von 300 Metern und eine vertikale Mächtigkeit von 80 Metern auf.

Im Rahmen dieses Phase-1-Programms sind insgesamt 13 Bohrlöcher auf 2.000 Metern geplant, die mehrere Zonen wie Hamblin umfassen. Jaxon beabsichtigt, bis Ende November 2017 Feldarbeiten durchzuführen und Proben zur Analyse im Labor einzureichen.

Jason Cubitt, President und CEO von Jaxon, sagte: Wir freuen uns, dass unser Phase-1-Bohrprogramm beim Ziel Max noch vor Jahresende begonnen hat, und ich möchte die Gelegenheit nutzen, um unserem Team und unseren Vertragspartnern ein weiteres Mal zu der hervorragenden Arbeit zu gratulieren, die sie geleistet haben.

Diese Pressemitteilung wurde von Derrick Strickland, P.Geo., einer qualifizierten Person (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101, Standards and Disclosure for Mineral Projects, geprüft.

Über Jaxon Jaxon ist ein Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf Edel- und Grundmetalle, das seine Aktivitäten auf die Region Westkanada konzentriert. Zurzeit konzentriert sich das Unternehmen darauf, sein Projekte Hazelton in British Columbia und More Creek (die Konzessionsgebiete Wishbone und Foremore) in British Columbias so genanntem Goldenem Dreieck voranzubringen. FÜR DAS BOARD OF DIRECTORS: JAXON MINING INC. Jason Cubitt ______ Jason Cubitt, President.

