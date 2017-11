Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Baden-Baden/Chennai (pts021/07.11.2017/10:00) - Arvato Financial Solutions, ein führender global tätiger Finanzdienstleister, gab heute eine Kooperation mit LatentView Analytics, einem international führenden, mehrfach ausgezeichneten Anbieter von Lösungen im Bereich Analytics und Data Science bekannt. Im Zentrum der Partnerschaft steht die Bereitstellung von Services und Lösungen, mit denen Unternehmen die digitale Transformation ihrer finanziellen Geschäftsprozesse vorantreiben und Daten so einsetzen können, dass sie damit einen Vorteil im Wettbewerb erzielen. Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Partner künftig gemeinsam Analytics-Services für verschiedene Branchen wie E-Commerce, Versicherungen, Banken und Telekommunikation anbieten. Die Vereinbarung zwischen Arvato Financial Solutions und LatentView Analytics bietet internationalen Kunden einen Zugang zu herausragenden Beratungsleistungen, die von der fundierten Erfahrung von Arvato Financial Solutions mit finanziellen Geschäftsprozessen, der umfassenden Branchen-Expertise des Unternehmens und den führenden Methoden von LatentView in anspruchsvollen Analytik-Umgebungen geprägt sind. Mit einem Fokus auf klar definierten Anwendungsfällen und der gemeinsamen Ausrichtung auf strategische Ziele, lässt sich die Partnerschaft in das Tagesgeschäft, das kontinuierliche Change Management und die regelmäßige interne Kommunikation der Kunden einbinden. "Die Kooperationsvereinbarung und der gemeinsame Marktangang richten sich besonders an umfangreiche, mehrjährige und internationale Consulting-Projekte mit Outsourcing-Charakter. Unser Ziel ist es, die profitable, datengetriebene digitale Transformation von Unternehmen durch die Nutzung fortgeschrittener Finanzanalysen zu unterstützen", erläutert Dr. Frank Schlein, President Risk Management International bei Arvato Financial Solutions. Jörg Brendemühl, Vice President Consulting Services, ergänzt: "Dabei kümmern sich die Teams um definierte, geschäftskritische Herausforderungen entlang der Order-to-Cash-Prozesse und versorgen den Kunden mit Informationen aus Anwendersicht. Durch die Optimierung der Finanzprozesse schafft die Kooperation einen großen Mehrwert für unsere Kunden." "Wir freuen uns auf die Partnerschaft mit Arvato und die Stärkung unserer Präsenz in Europa. Durch die Kombination der herausragenden Kompetenz von LatentView bei anspruchsvollen Analytics-Services mit den branchenweit führenden Finanzdienstleistungen von Arvato können wir Unternehmen neue und wirkungsvolle Analytics-Lösungen anbieten. Wir wollen unseren Kunden einen Mehrwert bieten, indem wir die Möglichkeiten künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens nutzen, um ihre Geschäftsprozesse zu transformieren, Innovationen voranzutreiben und das Kundenerlebnis zu verbessern", sagt Gopi Koteeswaran, CEO LatentView Analytics. Die digitale Transformation von Geschäftsprozessen ist die zentrale Herausforderung, vor der Unternehmen heute stehen. Besonders im Kontext von Finanzprozessen führen heterogene Daten und nicht zielgerichtete Aktivitäten sowie die Vielzahl von Anbietern und Systemen manchmal zu schwierigen und komplexen Ausgangssituationen. Unternehmen müssen daher herausfinden, welches die Erfolgsfaktoren für die Digitalisierung von Finanzprozessen sind. Externes Wissen wie die langjährige Expertise von Arvato Financial Solutions im Bereich Order-to-Cash-Prozesse verbunden mit Datenqualität, -genauigkeit und -verfügbarbeit sowie moderner Analytik gehören zu den Schlüsselfaktoren für eine Transformation, die sich durch positive Auswirkungen auf das Geschäft auszeichnet und schnell Ergebnisse liefert. Über Arvato Financial Solutions Arvato Financial Solutions ist ein global tätiger Finanzdienstleister und als Tochterunternehmen von Arvato zur Bertelsmann SE & Co. KGaA zugehörig. Über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bieten in 22 Ländern mit starker Präsenz in Europa, Amerika und Asien flexible Komplettlösungen für ein effizientes, internationales Management von Kundenbeziehungen und Zahlungsflüssen. Arvato Financial Solutions steht für professionelle Outsourcing-Dienstleistungen (Finance BPO) rund um den Zahlungsfluss in allen Phasen des Kundenlebenszyklus - vom Risikomanagement über Rechnungsstellung, Debitorenmanagement, Verkauf von Forderungen und bis zum Inkasso. Als Financial Solutions Provider betreut das Unternehmen fast 10.000 Kunden, u. a. aus den Schwerpunktbranchen Handel/E-Commerce, Telekommunikation, Versicherungen, Kreditwirtschaft und Gesundheit und ist damit Europas Nummer 3 unter den integrierten Finanzdienstleistern. Mehr Informationen unter: http://finance.arvato.com Über LatentView Analytics LatentView Analytics ist ein führender globaler Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Analytics und Entscheidungswissenschaften und liefert Lösungen, mit denen Unternehmen die Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen nutzen können, um die digitale Transformation vorantreiben und Daten so einzusetzen, dass die damit einen Vorteil im Wettbewerb erzielen. LatentView Analytics ist weltweit präsent und beschäftigt mehr als 550 Mitarbeiter in Princeton, San Jose, London, den Niederlanden, in Irland, Singapur und Indien. LatentView Analytics zeichnet sich durch seine Erfahrung in der Echtzeitanalyse von Big Data aus und verfügt über Expertise bei unkonventionellen Datenquellen und Cloud-basierten Datenökosystemen. Das Unternehmen wurde von Gartner als "Cool Vendor" und von Frost & Sullivan als "Analytics Solutions Provider 2017" ausgezeichnet. 