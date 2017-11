Zürich-Wallisellen - Der Netzwerk- und IT-Dienstleister BT hat eine strategische Zusammenarbeit mit Amazon Web Services (AWS) angekündigt. Mit diesem Schritt baut BT seine führende Position als treibende Kraft bei Cloud Services weiter aus und wird Kunden rund um die Welt dabei unterstützen, die Vorteile von AWS voll auszuschöpfen.

Die Zusammenarbeit ist ein bedeutender Meilenstein bei der Weiterentwicklung der "Cloud of Clouds" Portfolio-Strategie von BT, die die Kunden einfach und sicher mit den von ihnen benötigten Anwendungen und Daten verbindet. Als Beratungspartner des AWS Partner Netzwerks (APN) hat BT bereits zahlreiche multinationale Unternehmen an die AWS Cloud angebunden.

Die heutige Ankündigung hebt die Kooperation zwischen BT und AWS auf eine neue Stufe und legt den Fokus auf Netzwerks-, Sicherheits- und Managed-Cloud-Services. Dadurch soll die Art und Weise verändert werden, wie Unternehmenskunden AWS in großem Massstab nutzen. Dies beinhaltet sowohl die Einführung neuer Kundeninitiativen wie BTs "hybrid cloud landing zone" als auch weitere Forschung und Innovation bei der Weiterentwicklung von Netzwerkdiensten sowie einen umfassenden Ansatz für die Sicherheit in der Cloud. So wird die weltweite Nutzung von AWS für Unternehmenskunden verbessert und der Weg in die Cloud beschleunigt.

Die "hybrid cloud landing zone" von BT besteht aus einer Reihe von integrierten Tools und Designs für die Implementierung von Cloud-Anwendungen. Mit vorgefertigten Templates wird die Bereitstellung von Hybrid Clouds in verschiedenen Regionen und Cloud-Umgebungen, insbesondere AWS, vereinfacht. Diese Lösung wurde entwickelt, um Kunden die Verwaltung von mehreren hybriden Cloud-Umgebungen zu erleichtern, virtuelle Netzwerke zwischen mehreren geografischen Regionen aufzubauen und die höchsten Sicherheitsstandards in hybriden Cloud-Umgebungen zu erreichen.

