Bad Marienberg - Die deutsche Wirtschaft brummt, die Stimmung in den Unternehmen knackt einen Rekord nach dem anderen, so die KfW in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Während die Mittelständler im Oktober die Messlatte für das Allzeithoch des Geschäftsklimas bereits das fünfte Mal in diesem Jahr auf nun 30,8 Saldenpunkte (+0,2 Zähler ggü.

Den vollständigen Artikel lesen ...