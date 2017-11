Stadtlohn - Zum Börsenstart in den USA stand der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) nur kurz unter seinem AZH, so die Experten von "day-trading-live.de". Bis zur Schließung der Börse in Amerika habe dieses zwar noch nach oben geschoben werden können, jedoch sei es nicht zu einem Break auf der Oberseite gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...