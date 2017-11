Momentan sehen wir bei der Evotec-Aktie (ISIN: DE0005664809) Kurssprünge, die weniger risikofreudigen Anlegern die Haare zu Berge stehen lassen. Handelsspannen von zehn Prozent an nur einem Tag tauchen da auf. Und morgen könnte die Kursspanne noch deutlich größer werden. Denn dann kommt auf den Tisch, was im Vorfeld mit entscheidend für diese starken Schwankungen war: Die Bilanz zum dritten Quartal, die die Antwort auf die Frage bringen soll, ob Evotec auf die sukzessive angehobenen Prognosen noch eins draufsetzen kann und der immense Anstieg der Aktie seit der letzten Bilanz, die am 10. August kam, durch die Ergebnisse und vor allem durch die von Evotec gelieferte Perspektive gestützt wird. Im Schnitt werden etwa fünf Cent Gewinn pro Aktie und ein Umsatz um die 52 Millionen erwartet.

Käme es zu wirklich positiven Überraschungen, könnte Evotec schnell wieder an das bisherige Jahreshoch von 22,50 Euro laufen und das womöglich sogar überwinden. Würden die Anleger Haare in der Suppe suchen und finden, wäre ein Test der unteren Begrenzung des mittelfristigen Trendkanals ...

