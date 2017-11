Das Siemens-Management will laut Unternehmenskreisen bei den Verhandlungen über einen massiven Stellenabbau in der Kraftwerks-Sparte auf die Arbeitnehmer zugehen. Siemens sei zu Abstrichen bei der Rendite bereit, sagte ein hochrangiger Manager am Montagabend in München. "Vielleicht muss man einen Prozentpunkt Marge aufgeben, wenn man den Leuten...

Den vollständigen Artikel lesen ...