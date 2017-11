Wien - Der Credit-Primärmarkt startete durchaus geschäftig in die Woche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Unter anderem habe Whirlpool eine EUR 600 Mio. schwere Anleihe mit 10 Jahren Laufzeit bei MS+40 BP platziert.Rexel habe sich am Markt EUR 500 Mio. beschafft - rückzahlbar 2025 wobei diese Anleihe ab 2020 callbar sei (10NC5). Der Kupon liege bei 2,125% das erwartete Rating bei Ba2/BB/BB.

Den vollständigen Artikel lesen ...