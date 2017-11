London - Nach sechs Jahren Wachstumsschwäche nehmen die Emerging Markets in 2017 wieder Fahrt auf, so Erik Lueth, Global Emerging Market Economist bei Legal & General Investment Management."Die Wachstumsbeschleunigung liegt dabei nicht nur an Russland und Brasilien, der Auftrieb umfasst rund 70 Prozent des Emerging Market Universums", sage Erik Lueth. Der Experte sei davon überzeugt, dass Anlagen in Emerging Markets kurz- und mittelfristig interessante Investmentziele darstellen würden: "Die stabileren Wachstumsaussichten sollten die Vermögenswerte der Schwellenländer stützen."

