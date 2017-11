Das britische Unternehmen Associated British Foods (ISIN: GB0006731235) wird eine Schlussdividende in Höhe von 29,65 Pence (ca. 0,33 Euro) je Aktie auszahlen. Der Betreiber der Textilkette Primark schüttet seine Dividende halbjährlich aus (normalerweise im Juli und im Januar). Zusammen mit der Zwischendividende, die bereits am 7. Juli bezahlt wurde, werden damit insgesamt 41 Pence (ca. 46,3 Eurocent) ausgeschüttet. Dies ist ...

