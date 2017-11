BOOST Issuer plc -Daily Fund Prices 06-Nov-17 Fund Dealing ISIN Code Shares in Base Net Assets NAV/Share Date Issue Currency



Boost FTSE 100 3x 06/11/2017 IE00B88D2999 20153 GBP 4646562.632 230.5643146 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 100 3x 06/11/2017 IE00B7VB3908 443891 GBP 6848106.835 15.42745141 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX 50 3x 06/11/2017 IE00B7SD4R47 383027 EUR 96606334.95 252.2180811 Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX 06/11/2017 IE00B8JF9153 1181419 EUR 7728941.156 6.542083 50 3x Short Daily ETP



Boost LevDAX 3x 06/11/2017 IE00B878KX55 32375 EUR 10063803.14 310.8510623 Daily ETP



Boost ShortDAX 06/11/2017 IE00B8GKPP93 937613 EUR 5358777.74 5.7153407 3x Daily ETP



Boost S&P 500 3x 06/11/2017 IE00B7Y34M31 27414 USD 14975965.37 546.2889533 Leverage Daily ETP



Boost S&P 500 3x 06/11/2017 IE00B8K7KM88 5822816 USD 42171134.65 7.2423952 Short Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 06/11/2017 IE00B8W5C578 9357 USD 9138729.838 976.6730617 Leverage Daily ETP



Boost NASDAQ 100 3x 06/11/2017 IE00B8VZVH32 6156097 USD 20383803.67 3.311157 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 06/11/2017 IE00B7ZQC614 182216567 USD 172396825.1 0.9461095 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 3x 06/11/2017 IE00B7SX5Y86 851153 USD 44009276.21 51.7054821 Short Daily ETP



Boost Gold 3x Leverage 06/11/2017 IE00B8HGT870 663848 USD 15429501.15 23.2425211 Daily ETP



Boost Gold 3x Short 06/11/2017 IE00B6X4BP29 38475 USD 4200356.599 109.1710617 Daily ETP



Boost Copper 3x 06/11/2017 IE00B8JVMZ80 77513 USD 2027019.07 26.1506982 Leverage Daily ETP



Boost Copper 3x 06/11/2017 IE00B8KD3F05 71997 USD 4040201.392 56.1162464 Short Daily ETP



Boost Natural Gas 06/11/2017 IE00B8VC8061 215990576 USD 64661703.51 0.2993728 3x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 06/11/2017 IE00B76BRD76 146782 USD 4812732.94 32.7883047 3x Short Daily ETP



Boost Silver 3x 06/11/2017 IE00B7XD2195 4579197 USD 17215218.2 3.7594404 Leverage Daily ETP



Boost Silver 3x 06/11/2017 IE00B8JG1787 16715 USD 1577149.63 94.3553473 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 06/11/2017 IE00B94QKF15 56180 GBP 2211634.71 39.36694037 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 1x 06/11/2017 IE00B94QKG22 37367 GBP 2430145.099 65.03452508 Short Daily ETP



Boost FTSE 100 2x 06/11/2017 IE00B94QKC83 2627 GBP 431371.9946 164.2070783 Leverage Daily ETP



Boost FTSE 250 1x 06/11/2017 IE00BBGBF313 389395 GBP 20368934.29 52.30918294 Short Daily ETP



Boost FTSE 250 2x 06/11/2017 IE00B94QKJ52 13186 GBP 2976467.753 225.7293912 Leverage Daily ETP



Boost TOPIX 1x Short 06/11/2017 IE00BBGBF420 51500 JPY 252216295.8 4897.403801 Daily ETP



Boost TOPIX 2x Leverage 06/11/2017 IE00BBGBF537 8140 JPY 167459083.4 20572.36897 Daily ETP



Boost Palladium 06/11/2017 IE00B94QLR02 18585 USD 906536.9425 48.7778823 1x Short Daily ETP



Boost Palladium 06/11/2017 IE00B94QLN63 7471 USD 1050626.333 140.6272699 2x Leverage Daily ETP



Boost Natural Gas 06/11/2017 IE00B94QL251 4863 USD 609314.5399 125.2960189 2x Short Daily ETP



Boost Natural Gas 06/11/2017 IE00B94QKX96 55951 USD 255733.5851 4.5706705 2x Leverage Daily ETP



Boost Gold 2x Short 06/11/2017 IE00B94QKT50 5200 USD 367450.0086 70.6634632 Daily ETP



Boost Gold 1x Short 06/11/2017 IE00B94QKW89 7394 USD 643525.299 87.0334459 Daily ETP



Boost Gold 2x Leverage 06/11/2017 IE00B94QKS44 5957 USD 496810.1031 83.3993794 Daily ETP



Boost Silver 2x 06/11/2017 IE00B94QL921 3015 USD 177853.9588 58.9897044 Short Daily ETP



Boost Silver 2x 06/11/2017 IE00B94QL699 14638 USD 688983.6719 47.0681563 Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 06/11/2017 IE00B873CW36 5157195 EUR 46476087.46 9.0118926 Short Daily ETP



Boost FTSE MIB 3x 06/11/2017 IE00B8NB3063 389199 EUR 39247532.97 100.8418135 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 06/11/2017 IE00BKT09149 12780 EUR 1704247.762 133.35272 Leverage Daily ETP



Boost BTP 10Y 3x 06/11/2017 IE00BKS8QM96 281001 EUR 13776035.95 49.0248645 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 06/11/2017 IE00BKT09255 7300 EUR 981885.9386 134.5049231 Leverage Daily ETP



Boost Bund 10Y 3x 06/11/2017 IE00BKS8QN04 1286259 EUR 71701366.27 55.7441124 Short Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 06/11/2017 IE00BKT09479 821 GBP 115508.2816 140.6921822 Leverage Daily ETP



Boost Gilts 10Y 3x 06/11/2017 IE00BKS8QQ35 150404 GBP 7569323.004 50.32660703 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 06/11/2017 IE00BKT09032 2500 USD 268595.6905 107.4382762 Leverage Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 3x 06/11/2017 IE00BKS8QT65 132211 USD 10322755.23 78.0778848 Short Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 06/11/2017 IE00BLS09N40 449036 EUR 17260816.49 38.4397164 3x Leverage Daily ETP



Boost EURO STOXX Banks 06/11/2017 IE00BLS09P63 411820 EUR 6965333.466 16.9135386 3x Short Daily ETP



Boost Long USD Short 06/11/2017 IE00BLNMQS92 40941 EUR 4626881.249 113.0133912 EUR 5x Daily ETP



Boost Short USD Long 06/11/2017 IE00BLNMQT00 70136 EUR 2745014.519 39.1384527 EUR 5x Daily ETP



Boost WTI 06/11/2017 IE00BVFZGC04 175808 USD 3137751.318 17.8476026 Oil ETC



Boost WTI Oil 1x 06/11/2017 IE00BVFZGF35 11077 USD 1018506.339 91.9478504 Short Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 06/11/2017 IE00BVFZGG42 29385 USD 988731.2086 33.6474803 Leverage Daily ETP



Boost WTI Oil 2x 06/11/2017 IE00BVFZGH58 8560 USD 486399.0147 56.8223148 Short Daily ETP



Boost Brent 06/11/2017 IE00BVFZGD11 377613 USD 7866577.924 20.8323811 Oil ETC



Boost Gold 06/11/2017 IE00BVFZGK87 110868 USD 2904687.818 26.1995149 ETC



Boost Natural Gas 06/11/2017 IE00BVFZGL94 43751 USD 1012979.25 23.1532822 ETC



Boost BTP 10Y 5x 06/11/2017 IE00BYNXNS22 147650 EUR 6315404.629 42.7728048 Short Daily ETP



Boost Bund 10Y 5x 06/11/2017 IE00BYNXPH56 59676 EUR 2876909.148 48.2088134 Short Daily ETP



Boost US Treasuries 10Y 5x 06/11/2017 IE00BYNXPJ70 19254 USD 1492980.883 77.541336 Short Daily ETP



Boost Long USD Short 06/11/2017 IE00BYNXPK85 7395 EUR 584266.0221 79.0082518 EUR 4x Daily ETP



Boost Short USD Long 06/11/2017 IE00BYNXPM00 16962 EUR 1463760.677 86.2964672 EUR 4x Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 06/11/2017 IE00BYTYHS72 169399 USD 7506221.251 44.3108947 Leverage Daily ETP



Boost Brent Oil 3x 06/11/2017 IE00BYTYHR65 200057 USD 3340419.208 16.6973373 Short Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 06/11/2017 IE00BYTYHN28 24542 USD 6067542.196 247.230959 Leverage Daily ETP



Boost Emerging Markets 3x 06/11/2017 IE00BYTYHM11 11000 USD 273628.41 24.87531 Short Daily ETP



Boost S&P 500 VIX Short-Term Futures 06/11/2017 IE00BYTYHQ58 30041978 USD 6725347.405 0.223865 2.25x Leverage Daily ETP



Boost FTSE MIB Banks 06/11/2017 IE00BYMB4Q22 133106 EUR 20317042.53 152.6380669 ETP



