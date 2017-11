Der Dax schafft den nächsten Rekord: Kurz nach Börsenstart kletterte der deutsche Leitindex auf 13.525 Punkte.

Nach weiteren Bestmarken an der Wall Street und deutlichen Kursgewinnen in Asien ist auch dem Dax am Dienstagvormittag ein weiteres Hoch geglückt. Der deutsche Leitindex legte in den ersten Minuten nach dem Börsenstart bis auf 13.525,56 Punkte zu. Das war es dann aber erst einmal, denn zuletzt stand das Barometer mit einem Plus von 0,23 Prozent auf 13.499,56 Punkten wieder knapp unter der 13.500er-Marke.

Am Vortag hatte sich das Barometer kaum von der Stelle bewegt. Am Dienstag sorgten nun zahlreiche Unternehmen mit ihren Zwischenbilanzen für reichlich Bewegung.

Konjunkturseitig gab es Daten zur Industrieproduktion in Deutschland. Sie sank im September spürbar und zudem kräftiger als von Analysten erwartet. Anleger achten außerdem auf Aussagen von EZB-Präsident Mario Draghi, der auf einer Konferenz zur Bankenaufsicht sprechen wird.

Der MDax, in dem die Aktien mittelgroßer deutscher Konzerne vertreten sind, rückte ...

