Berlin - Die anhaltend hohen Investitionen in den Ausbau seines Geschäfts fordern beim Onlinemodehändler Zalando ihren Tribut. Im dritten Quartal rutschte das Unternehmen in die roten Zahlen, auch für das Gesamtjahr zeigte sich der MDax -Konzern pessimistischer in Bezug auf seine Profitabilität. Auf der anderen Seite wächst Zalando rasant und gewinnt stetig neue Kunden hinzu. Der geplante Einstieg ins Kosmetikgeschäft soll ab dem kommenden Jahr zusätzliches Wachstum bringen. Zalando werde mit Schönheitsartikeln hoffentlich ein ähnlich grosses Potenzial erreichen wie einst mit Mode, sagte Vorstand Rubin Ritter am Dienstag.

Für die Zalando-Aktie ging es am Vormittag erst einmal bergab. Am Ende des MDax verlor sie zuletzt über 6 Prozent. Für Unmut am Markt sorgte die gekappte Margenprognose. Der Konzern sieht diese im Gesamtjahr nun bei etwas weniger als 5 Prozent. Im vierten Quartal dürfte sie leicht unter dem Niveau des Vorjahr liegen. Das liegt auch an einem schwächer als erwartetet verlaufenen Oktober, was Vorstand Ritter mit dem zu warmen ...

