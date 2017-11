Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Der Unions-Chefhaushälter Eckhardt Rehberg (CDU) hat die Erwartungen an die am Dienstag beginnende Steuerschätzung gedämpft. "Von der Steuerschätzung erwarte ich keine zusätzlichen positiven Überraschungen für den Bund", sagte Rehberg dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Für die Gespräche zu einer möglichen Jamaika-Koalition forderte er deshalb eine Belastungsgrenze. "Die Sondierungsparteien müssen bei den finanzwirksamen Maßnahmen klare Prioritäten setzen." Nur so könne "die solide Haushaltspolitik ohne neue Schulden fortgesetzt werden".

Der Arbeitskreis Steuerschätzung kommt am Dienstag zu dreitägigen Beratungen in Braunschweig zusammen. Dem Gremium gehören Vertreter von Bund, Ländern und Kommunen sowie Experten aus Wirtschaftsinstituten und Behörden an. Der Arbeitskreis schätzt jeweils im Mai und November jedes Jahres die künftigen Steuereinnahmen. Die Prognosen sind Grundlage der Haushaltsplanung von Bund, Ländern und Kommunen.

Die Experten von Bund, Ländern, Verbänden, Wirtschaftsforschungshäusern und Behörden treffen sich ab Dienstag in Braunschweig, um die Steuereinnahmen für die Jahre bis 2022 zu berechnen. Die möglichen Jamaika-Koalitionäre werden die Tagung für ihre Sondierungsgespräche aufmerksam verfolgen, weil dort der verfügbare Finanzspielraum benannt wird. Das am Donnerstag erwartete Ergebnis der Schätzung hat somit direkte Auswirkungen auf die laufenden Sondierungsgespräche.

Deutlich mehr Forderungen als Spielraum

Angesichts einer weiter brummenden Konjunktur gehen alle Experten davon aus, dass die Schätzung der Experten Mehreinnahmen gegenüber ihrer Prognose vom Mai ergeben wird. Der neue geschäftsführende Bundesfinanzminister Peter Altmaier (CDU) wird damit bei der Bekanntgabe der neuen Schätzung am Donnerstag wohl auch über einen größeren finanziellen Spielraum für die Sondierungen berichten können - zumindest auf kürzere Sicht.

In einem Papier des Finanzministeriums für die Jamaika-Gespräche, in das Dow Jones Newswires Einblick hatte, werden für das kommende Jahr Steuermehreinnahmen für den Bund von 5 Milliarden Euro prognostiziert, die sich dann "als Basiseffekt in die Folgejahre durchschreiben dürften". Auch in einem Papier der Unions-Fraktion ist von zu erwartenden Steuermehreinnahmen von rund 20 Milliarden Euro die Rede. Das Handelsblatt berichtete seinerseits vor der Schätzung, der Bund dürfte nach der Erwartung des Finanzministeriums bis 2021 rund 16 Milliarden Euro mehr einnehmen.

Der vorhandene Spielraum im Bundeshaushalt beträgt in den kommenden vier Jahren laut dem Unions-Papier rund 30 Milliarden Euro. Dem stünden aber aus den Wahlprogrammen Forderungen von mindestens 150 Milliarden Euro gegenüber, die überwiegend den Bundeshaushalt belasten würden. "Ohne Beschränkung der zusätzlichen Haushaltsbelastungen (Ausgaben, Steuersenkungen) von jährlich maximal 7 bis 8 Milliarden Euro droht eine Rückkehr in die Neuverschuldung", wird in dem Papier gewarnt. Deshalb sollen die Jamaika-Verhandler prioritäre Maßnahmen festlegen.

