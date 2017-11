FRANKFURT (Dow Jones)--Die Autoverkäufe des Premiumherstellers Daimler haben im Oktober wieder Fahrt aufgenommen und den Stuttgartern zum Beginn des Schlussquartals einen neuen Verkaufsrekord beschert. Von der Kernmarke Mercedes-Benz verkaufte Daimler im vergangenen Monat mit 182.812 Fahrzeugen 5,6 Prozent mehr als im Oktober vergangenen Jahres. Im September hatten 4,5 Prozent mehr Fahrzeuge der Marke mit dem Stern einen Abnehmer gefunden.

Der Absatz des Kleinwagens smart ging im Oktober im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,5 Prozent auf 10.872 Fahrzeuge zurück. Gegenüber dem knapp neunprozentigen Rückgang der Verkaufszahlen im September ist dies jedoch eine Verbesserung. Die Nachfrage nach SUVs war den weiteren Angaben zufolge auch im Oktober ungebrochen. Mit 66.323 Fahrzeugen (plus 12,9 Prozent) verkaufte Mercedes-Benz mehr SUVs als je zuvor in einem Oktober.

In China, dem mit Abstand wichtigsten Markt, stiegen die Verkäufe von Mercedes-Benz im Oktober um knapp 11 Prozent. Mit 488.915 verkauften Fahrzeugen per Ende Oktober wurde der Gesamtjahresabsatz des vergangenen Jahres damit bereits im Oktober übertroffen. In Deutschland legten die Verkäufe um 4,3 Prozent und in Europa insgesamt um 7,4 Prozent zu. In den USA fiel der Zuwachs mit 1 Prozent dagegen vergleichsweise verhalten aus.

November 07, 2017

