In seinem Vortrag "High-Tech zwischen Cloud und Erde - wie die Autos hören, sehen, kommunizieren und fahren lernen" erntete Dr. Burkhard Milke, Director GME Electrical Systems & Infotainment bei der Adam Opel GmbH, mehrfach Szenenapplaus; das erste Mal für einen kurzen Schwarzweißfilm über "das Geisterauto, ein fernlenkbares Auto in den Straßen Dresdens" (Originalton Dresdner Anzeiger vom 7.6.1928 über diesen speziellen "Opel-Wagen"), das damals mit unbesetztem Fahrersitz mitten durch die Prager Straße fuhr.

"Die Technologie hat sich in den letzten 90 Jahren rapide entwickelt, aber die Instinkte der Menschen und wovor sie Angst haben, was sie gut finden und was sie adaptieren, hat sich in den letzten 80 bis 90 Jahren garantiert nicht so schnell entwickelt", war sein Kommentar zu diesem Film. Daher stellten sich folgende Fragen: "Was können wir der Gesellschaft zumuten, was wird sie annehmen und wie werden wir sie erleben?" Gleichzeitig stellt Dr. Milke folgendes fest: "Die Automobilindustrie wird sich in den nächsten wenigen Jahren stärker verändern als in Jahrzehnten zuvor." Aufgrund regional sehr unterschiedlicher Ausprägungen der automobilen Hauptmärkte sei es zudem "sehr wichtig, immer eine über Deutschland und Europa hinausreichende Perspektive zu berücksichtigen".

