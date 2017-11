Stadtlohn - Der EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) notierte gestern Morgen bei 1,1620/1,1605, so die Experten von "day-trading-live.de". Er sei gestern am frühen Vormittag im Bereich der 1,1616 nach unten abgeprallt, habe sich aber zunächst über der 1,1600 halten können. Im weiteren Handelsverlauf sei diese Marke aufgegeben worden und der EUR sei bis an die 1,1580 gerutscht.

