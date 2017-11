Bayreuth (ots) -



Wird es in der Winterzeit spät hell und früh dunkel, verbreiten Wärme, Kerzenschein und funkelnde Lichter wieder Energie und Gemütlichkeit. Für die besonderen Momente bietet die medi World of Compression jetzt eine Extraportion Glamour: Seit dem 1. November können die rund- und flachgestrickten mediven Kompressionsstrümpfe für die Venen- und Ödemtherapie mit den exklusiven Motiven aus Swarovski® Kristallen* veredelt werden.



Die Motive "Romance", "Brilliance" und "Beauty" bringen Glanz und Glamour in die Venen- und Ödemtherapie und setzen stilvolle, edle Akzente. Damit können jetzt alle rundgestrickten mediven Beinstrümpfe und flachgestrickten Arm- und Beinstrümpfe veredelt werden. Bei den Beinstrümpfen werden die Applikationen an der Fessel positioniert, bei den flachgestrickten Armstrümpfen wahlweise am Ober- oder Unterarm. Ausnahmen sind nur die gerippten Rundstrick-Qualitäten mediven for men und mediven active sowie ein- und zweifarbig gemusterte Flachstrick-Versorgungen.



Einfach brillant - Luxus für alle



Seit mehr als zehn Jahren arbeitet medi ausschließlich mit Swarovski® Kristallen. Sie stehen für höchste Präzision sowie modernste Schleiftechnologie und sorgen auf dem Produkt für Stil und einen Hauch Glamour. Viele Venenpatienten schätzen die Option, ihre Versorgung mit Swarovski® Kristallen zu veredeln. Jetzt bietet medi diesen Service auch Ödempatientinnen. Diese Option kann gleich für die Wiederversorgung oder für eine Wechselversorgung genutzt werden - im medizinischen Fachhandel gibt es die ausführliche Beratung.



Ob in der Kombination mit leuchtendem Rot, intensivem Grün und Blau oder ganz puristisch in Schwarz: Die drei aktuellen Motive der Swarovski® Kristalle setzen Highlights der Extraklasse für einen luxuriösen Auftritt.



Im medi Verbraucherservice, Telefon 0921 912-750, E-Mail verbraucherservice@medi.de und im Internet gibt es den Ratgeber "Besenreiser und Krampfadern" sowie die Broschüre zu den mediven Hauttönen.



