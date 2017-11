Neckarsulm (ots) - Heiligabend können die Lidl-Mitarbeiter zu Hause verbringen: Lidl Deutschland lässt seine Filialen am Sonntag, 24. Dezember, zu. Obwohl Sonderregelungen eine Öffnung ermöglichen würden, hat sich das Unternehmen dagegen entschieden. "Unsere Mitarbeiter leisten tagtäglich hervorragende Arbeit. An Heiligabend sollen sie eine entspannte Zeit im Kreise ihrer Liebsten verbringen dürfen", sagt Marin Dokozic, Geschäftsleitungsvorsitzender Lidl Deutschland.



In der Vorweihnachtszeit müssen die Kunden bei Lidl auf nichts verzichten. In der Weihnachtswoche sind die rund 3.200 Filialen wie gewohnt von Montag bis Samstag geöffnet.



Über Lidl Deutschland:



