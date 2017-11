Jincheon, Südkorea und Frankfurt (ots/PRNewswire) - Südkoreas führende IT-Unternehmen werden vom 14. bis 17. November an der Formnext 2017 in Frankfurt teilnehmen, unter der Organisation der National IT Industry Promotion Agency (NIPA).



Im "Korea Pavilion" in Halle 3.0 am Stand G78 werden sechs Unternehmen auf der Frankfurter Messe vertreten sein.



Auf dieser Veranstaltung können Besucher die jüngsten Neuerungen der südkoreanischen 3D-Drucktechnik und ihre fortschrittlichen Produkte kennenlernen.



Den Anfang macht Carima, die den ersten DLP-3D-Drucker in Südkorea entwickelt und hergestellt haben. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Herstellung von 3D-Druckern für den Export. Ihre neuesten Produktvorstellungen sind der Desktop 3D-Drucker "DP110E" und der "Jewelry IM-J"-Drucker" für die Schmuckindustrie. Im Jahr 2015 haben sie die C-CAT-Technologie entwickelt, mit der 1 cm pro Minute in Hochauflösung gedruckt werden kann. Carima exportiert in 35 Länder wie die USA und China.



SONA Global liefert verschiedene "Nachhärtungsmaschinen" für universellen, zahnmedizinischen und den Einsatz in der Schmuckindustrie, sowie Maschinen für die Aushärtung großer Modelle und für große Mengen. Insbesondere werden sie das Produkt CureM-R102(Dental) vorstellen, das duale Funktionen für Aushärtung und Sterilisation aufweist.



A-Team Ventures wird den beliebten 3D-Drucker "CREATABLE D3" ausstellen, der für Anfänger sowie für Lehr- und Fachkräfte bestens geeignet ist. Dieses Produkt bietet eine hohe Auflösung und ermöglicht eine präzise Kontrolle der Riemenspannung für bessere Qualität. Sie werden weiterhin ihr Produkt "Waggle" vorstellen, die einfachste Fernbedienung für 3D-Drucker.



DREAMTNS.LTD hat mehrere Softwareversionen für die Modellierung und Vermessung großer Infrastrukturen lanciert. Sie werden den iPointShape 3D-Scanner zeigen, der eine Scangenauigkeit von bis zu 40 Mikron hat und 3 Scanbereiche aufweist, mit denen Objekte unterschiedlicher Größen von 1-5 cm erfasst werden können.



CATECH bietet alles rund um 3D-Dienstleistungen und wird den kompakten 3D-Drucker "MOBIUS 2010" vorstellen. MOBIUS 2010 ist eine Produktreihe mit Kompaktdruckern, die die Preisbelastung für herkömmliche 3D-Drucker vom SLA-Typ verringern.



RYUJIN LAB (auch unter dem Namen TEAM OWL WORKS bekannt) hat im Jahr 2016 erfolgreich mit MORPHEUS Delta kollaboriert. Das Unternehmen wird auf der Veranstaltung demnächst erhältliche neue Modelle ausstellen. Unter anderem werden der MORPHEUS MK5 (die neueste Version von MORPHEUS, ein Desktopgerät für große Modelle) und MORPHEUS delta (ein persönlicher 3D-Drucker) vorgestellt.



Viele Besucher haben bereits großes Interesse am südkoreanischen Stand, dem "Korean Pavilion". auf der Formnext 2017 angekündigt, da dort die fortschrittliche 3D-Drucktechnik und Premiumprodukte Südkoreas zu sehen sein werden.



