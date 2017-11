Der Neuausrichtung des amerikanischen Tech-Dinosauriers ist in vollem Gange. Bisher wurde mit Partnern wie Wal-Mart, Nestlé und UBS die Implementierung der Blockchain-Technologie in den Warenverkehr, die Lebensmittellieferkette und den Bankensektor vorangetrieben. Nun geht aus einem Dokument der kanadischen Provinz British Columbia hervor, dass IBM auch beim Cannabis-Geschäft mitmischen will.

