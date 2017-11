Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach guten internationalen Vorgaben ist der DAX gleich zur Eröffnung des Aktienhandels in Europa am Dienstag auf ein neues Rekordhoch gestiegen. Im Verlauf kletterte er weiter bis auf knapp 13.526 Punkte. An der Wall Street erreichte der Dow-Jones-Index trotz insgesamt nur kleiner Gewinne zum 57. Mal in diesem Jahr ein Allzeithoch und in Asien ging es teils kräftig nach oben mit den Kursen. Vor allem in Tokio, wo der Nikkei-Index mit einem Sprung von 1,7 Prozent das höchste Niveau seit 25 Jahren erreicht hat.

Die wegen der guten US-Konjunktur allseits erwartete Zinsanhebung durch die US-Notenbank im Dezember ist eingepreist und kein Störfaktor. Damit dominiert Konjunkturzuversicht weiter das Geschehen an Märkten. Für teils erratische Kursbewegungen bei Einzeltiteln sorgt eine Flut von Quartalszahlen.

Der DAX gewinnt 0,3 Prozent auf 13.503 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,1 Prozent auf 3.685 nach oben. Etwas Rückenwind kommt vom Devisenmarkt, wo der Euro nach seinem jüngsten Rücksetzer auf 1,16 Dollar weiter nachgibt. Er fällt auf 1,1572. Übergeordnet wird der Dollar gestützt von der Aussicht auf steigende US-Zinsen, während die EZB in Europa gerade erst damit begonnen hat, ihre expansive Geldpolitik ganz allmählich zurückzufahren.

BMW gegen die Tendenz schwächer

Entgegen der positiven Tagestendenz verlieren BMW 2,1 Prozent. Die Analysten von Evercore ISI sprechen von wenig überzeugenden BMW-Quartalszahlen. Das EBIT sei mit 2,304 Milliarden Euro unter den Evercore-Erwartungen von 2,365 Milliarden geblieben. Die Marge von 8,3 Prozent liege deutlich unter der von Audi (9 Prozent) sowie Mercedes (9,8 Prozent). Nach Einschätzung von Analyst Arndt Ellinghorst werden die Anleger auch in Zukunft einen Bogen um die BMW-Aktie machen. Dies liege nicht nur an den Zahlen selbst, sondern auch an der wenig inspirierenden Produktpalette, vor allem im Bereich Elektroauto.

Einen kräftigen Kursverlust von 4,8 Prozent verzeichnen die Aktien des Container-Schiffers Moeller-Maersk. Die Dänen mussten auch im dritten Quartal einen Verlust vermelden.

Als sehr gut werden die Zahlen von Rheinmetall betrachtet. Der Umsatz sei etwas höher als erwartet ausgefallen und habe damit das Ergebnis getrieben. Die Margenprognose für das Gesamtjahr treffe aber mit "leicht über 6,5 Prozent" nur die bereits kursierende Schätzung von 6,6 Prozent. Angesichts der starken Kursentwicklung fällt die Aktie allerdings mit Gewinnmitnahmen um ein halbes Prozent zurück.

Osram mit frühem Richtungswechsel ins Plus

Trotz einer Gewinnprognose für 2018, die unter den Erwartungen liegt, geht es für die Osram-Aktie um 1,9 Prozent nach oben. Zunächst hatte der Kurs noch im Minus gelegen. Der Richtungswechsel dürfte den besseren Quartalszahlen zu verdanken sein. Für positive Fantasie sorgt daneben, dass Osram ein Gemeinschaftsunternehmen mit Continental ins Leben ruft für Fahrlichtsysteme. Continental liegen ein halbes Prozent im Plus.

Positiv werden die Zahlen von TAG Immobilien aufgenommen, die Aktie verteuert sich um 0,7 Prozent. Die Gewinnkennziffer FFO überzeuge, so ein Marktteilnehmer. Sie ist im dritten Quartal mit 33,9 Millionen Euro rund 10 Prozent besser als erwartet ausgefallen. Ebenfalls im Immobiliensektor geben Alstria Office um 0,3 Prozent nach. "Die Integration scheint gut zu verlaufen", meint ein Analyst zur Leerstandsquote. Obwohl Alstria im Frühjahr das Office-First-Portfolio mit einer Leerstandsquote von 21 Prozent gekauft habe, weise das Unternehmen nun eine unveränderte Quote von 9,3 Prozent auf.

Dialog, Biotest, Heideldruck und Zalando stark unter Druck

Keine Überraschung liefern die Zahlen zum dritten Quartal des Biotechnogieunternehmens Qiagen. "Die Zahlen sind in line ausgefallen und der Ausblick ist unverändert", fasst ein Analyst zusammen. Die Aktie fällt um 2,3 Prozent. Gute Vorlagen für Symrise sehen Händler in den Zahlen des US-Wettbewerbers International Flavors & Fragrances (IFF). Der Konkurrent hat am Vorabend starke Zahlen vermeldet und den Ausblick erhöht. Symrise legen um 0,3 Prozent zu.

Kräftige Verluste von 6,3 Prozent gibt es trotz gut ausgefallener Zahlen beim Apple-Zulieferer Dialog Semiconductor. Auch wenn die Ergebnisse über den Markterwartungen lägen, so würden sie durch die Unternehmensprognose für die Umsätze im vierten Quartal kompensiert, deren Mittelwert unterhalb der Markterwartungen liege, kritisieren die Analysten von Bryan Garnier. .

Im SDAX geht es für Biotest um 8,8 Prozent steil abwärts. Die geplante Übernahme des Pharmaunternehmens Biotest durch die chinesische Creat Group droht zu scheitern, weil sich in den USA massiver Widerstand dagegen regt wegen nationaler Sicherheitsbedenken. Wegen eines schwachen Margenausblicks geht es für die Zalando-Aktie um 6,7 Prozent nach unten.

Heideldruck büßen 6,9 Prozent ein. Belastend wirkt hier eine Herunterstufung durch die Commerzbank. Nach der starken Entwicklung der Aktie fehlten momentan die Treiber, heißt es dort. Der Auftragseingang entwickle sich nicht mehr so dynamisch, die Bewertung rechtfertige kein Kaufen-Votum.

Saudi Arabien bleibt Topthema am Ölmarkt

Weiter im Blick steht der Ölmarkt. Nach der Rally der vergangenen Tagen zeigen sich die Preise aktuell auf dem erhöhten Niveau wenig verändert. Getrieben werden die Preise nach Einschätzung der Commerzbank derzeit von der Geopolitik, die die Fundamentaldaten in den Schatten stelle. Die größte Gefahr für die eigene "konservative Ölpreisprognose" gehe dabei von einer Destabilisierung der Situation in Saudi-Arabien aus, so die Analysten. Zumindest sei die Wahrscheinlichkeit eines solchen Szenarios am Wochenende gestiegen, nachdem in Saudi-Arabien elf Prinzen, vier Minister und Dutzende ehemalige Minister verhaftet worden seien.

An anderer Stelle heißt es dazu, der seit kurzem amtierende neue Kronprinz habe seine Macht gefestigt und er stehe eher für weitere Förderkürzungen. Aktien aus dem Ölsektor sind stark gefragt, der Subindex steigt um 1,2 Prozent, gefolgt vom Index der Rohstoffaktien mit einem Plus von 0,8 Prozent.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.684,83 0,07 2,47 11,98 Stoxx-50 3.245,37 0,13 4,22 7,80 DAX 13.502,49 0,25 33,70 17,61 MDAX 26.942,51 0,04 11,36 21,42 TecDAX 2.570,98 -0,81 -20,98 41,91 SDAX 12.025,12 -0,48 -58,56 26,32 FTSE 7.558,50 -0,05 -3,78 5,82 CAC 5.510,41 0,06 3,16 13,33 Bund-Future 163,00 -0,14 1,81 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:33 Mo, 17:14 % YTD EUR/USD 1,1571 -0,17% 1,1591 1,1588 +10,0% EUR/JPY 132,23 -0,07% 132,32 132,16 +7,6% EUR/CHF 1,1576 -0,14% 1,1592 1,1590 +8,1% EUR/GBP 0,8801 -0,17% 0,8816 1,1324 +3,3% USD/JPY 114,28 +0,10% 114,16 114,06 -2,2% GBP/USD 1,3146 +0,00% 1,3146 1,3121 +6,6% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 57,26 57,35 -0,2% -0,09 +0,4% Brent/ICE 64,01 64,27 -0,4% -0,26 +9,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.276,08 1.280,52 -0,3% -4,44 +10,8% Silber (Spot) 17,04 17,24 -1,1% -0,20 +7,0% Platin (Spot) 927,10 936,00 -1,0% -8,90 +2,6% Kupfer-Future 3,14 3,16 -0,6% -0,02 +24,3%

Kontakt zum Autor: manuel.priego-thimmel@wsj.com

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 07, 2017 04:42 ET (09:42 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.