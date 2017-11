Weinfelden (ots) -



Lidl Schweiz lanciert seinen ersten Nachhaltigkeitsbericht. Er

basiert auf dem GRI Standard und dokumentiert, dass unternehmerische

Verantwortung und ein nachhaltiges Sortiment sehr gut mit dem Modell

eines Smart-Discounts vereinbar sind.



Die Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft ist ein

wichtiger Bestandteil der Unternehmenskultur von Lidl Schweiz. Dazu

Georg Kröll, CEO von Lidl Schweiz: "Nachhaltigkeit ist kein

Marketinginstrument, sondern fest in der gesamten Organisation

verankert." Er verweist dabei auf die wesentlichen Fortschritte der

vergangenen Jahre in allen Bereichen: "Wir sind stolz darauf, dass

Lidl Schweiz als erster Detailhändler der Schweiz CO2-neutral

zertifiziert ist und den Energieverbrauch konsequent optimiert hat.

Auch in Zukunft werden wir unser Engagement mit vollem Einsatz

fortsetzen, Bestehendes hinterfragen und, wo notwendig, neue Wege

gehen."



Nachhaltigkeit durch Effizienz



Für den Smart-Discounter Lidl ist Effizienz eine Kernkompetenz.

Lidl Schweiz ist überzeugt, dass Effizienz und Nachhaltigkeit Hand in

Hand gehen. Effizienz hält die Kosten tief und schützt gleichzeitig

die Umwelt. Logistikkilometer werden deshalb bei Lidl Schweiz auf ein

Minimum reduziert. Dies gilt auch für Wertstoffe: Durch den

vermehrten Einsatz von langlebigen und wiederverwertbaren Materialien

in den Filialen und den Bürostandorten wird der Abfall reduziert,

Kosten gespart und gleichzeitig die Umwelt geschont. Im Berichtsjahr

konnte Lidl Schweiz die Effizienz noch weiter steigern und damit

gleichzeitig die Nachhaltigkeit verbessern.



Auf Worte folgen Taten



Im Rahmen einer nationalen Partnerschaft haben WWF Schweiz und

Lidl Schweiz verbindliche Nachhaltigkeitsziele bestimmt, die das

ressourcenschonende Handeln und umweltfreundliche Angebot weiter

fördern. Die gesetzten Ziele gelten vor allem für die Bereiche Fisch,

Palmöl, Soja, Kakao, Papier, Hygieneartikel und Leuchtmittel. Konkret

verpflichtet sich Lidl Schweiz dazu, den Anteil an umwelt- und

sozialverträglichen Produkten weiter zu steigern und die

CO2-Emissionen des Betriebs weiter zu reduzieren. Damian Öttli,

Leiter Abteilung Konsum und Wirtschaft beim WWF Schweiz führt aus:

"Der WWF begrüsst die Lancierung des ersten Nachhaltigkeitsberichts

nach GRI Standard von Lidl Schweiz. Ein standardisiertes

Nachhaltigkeitsreporting ist eine hervorragende Grundlage für die

Auswahl und die Steuerung von strategisch ausgerichteten

Anstrengungen im Natur- und Umweltschutz."



Investitionen in die Schweiz



Lidl Schweiz legt grossen Wert darauf, dass Investitionen an

Schweizer Dienstleister und Produzenten fliessen. 85 Prozent der

Investitionen in Neu- und Umbauprojekte sind an Dienstleister aus der

Schweiz geflossen. Im Transportbereich sind es sogar 100 Prozent. Als

Schweizer Unternehmen setzt Lidl Schweiz den Fokus auf Schweizer

Lieferanten. Das hält die Transportwege kurz und stärkt die Schweizer

Wirtschaft, beispielsweise durch Exportförderung.



Ein nachhaltiger Arbeitgeber



Ganz nach dem Motto "Menschen machen Lidl" setzt sich Lidl Schweiz

für seine Angestellten ein und sieht zufriedene Mitarbeiter als

Grundlage seines Erfolges. Lidl Schweiz setzt deswegen alles daran,

den Mitarbeitern optimale Voraussetzungen zu bieten, damit sie sich

am Arbeitsplatz wohlfühlen und ihr Potential entfalten können. Dazu

gehören attraktive Arbeitsbedingungen wie ein GAV-Mindestlohn von CHF

4100 für Ungelernte und attraktive Sozialversicherungen.



Jeder Lohnfranken ist bei Lidl Schweiz BVG-versichert und auch der

Koordinationsabzug entfällt. Das garantiert auch Teilzeitmitarbeitern

die Sicherheit einer hervorragenden beruflichen Vorsorge. Auch

Gleichberechtigung und Chancengleichheit werden im ganzen Unternehmen

gross geschrieben. Das belegen die Zahlen: Über 50% der Filialen

werden von Frauen geführt.



Der Nachhaltigkeitsbericht bietet unter anderem Aufschluss über

das vielseitige Engagement von Lidl Schweiz in den Bereichen der

Ressourceneffizienz, der Mitarbeiterförderung, der lokalen

Wertschöpfung, der Nachhaltigkeit des Sortiments und der Förderung

des Tierwohls.



Weitere Informationen und den gesamten Nachhaltigkeitsbericht

finden Sie unter: http://ots.ch/oc3d6



