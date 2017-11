FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 07.11.2017 - 11.00 am



- BERENBERG RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 570 (525) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 280 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS SOUTH32 TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 170 PENCE - GOLDMAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 507 (496) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS HAMMERSON PRICE TARGET TO 625 (668) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 400 (435) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL A PRICE TARGET TO 2600 (2500) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES SHELL B PRICE TARGET TO 2650 (2550) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2000 (1771) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 460 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES JARDINE LLOYD THOMPSON TARGET TO 1240 (1050) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 475 (440) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES AFH FINANCIAL PRICE TARGET TO 316 (296) PENCE - 'BUY' - MERRILL RAISES WILLIAM HILL TO 'BUY' ('UNDERPERFORM') - TARGET 330 (224) PENCE - PANMURE RAISES JARDINE LLOYD THOMPSON TARGET TO 1260 (1150) PENCE - 'HOLD' - RBC CAPITAL RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1350 (1325) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC CAPITAL RESUMES CLINIGEN WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 1360 PENCE



- TRADERS: DEUTSCHE BANK CUTS SOUTH32 TO 'SELL' - TARGET 170 PENCE



