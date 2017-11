Zum Angebot in der umstrukturierten Halle 6 gehören Anbieter der IT-Welt wie Microsoft und SAP, die Themen wie Web Services, virtuelle Produktentwicklung/-gestaltung und digitale Geschäftsplattformen behandeln; zudem IT/OT-Technologien, Fog-/Edge- und Cloud-Computing. Nicht fehlen darf die Cyber Security.

Das bisher in Halle 6 vertretene Messethema ‚Mechanische Infrastruktur' wandert dafür -gemeinsam mit Anbietern der Industriellen Kommunikation - sowohl in Halle 2 als auch in der neu hinzugekommenen Halle 10.1.

Auf den beiden Ebenen der Halle 10, 10.0 und der neuen Ebene 10.1, finden sich die Ausstellungsschwerpunkte Steuerungstechnik, Interfacetechnik, Mechanische Infrastruktur und Industrielle Kommunikation.

Premiere feiern in diesem Jahr auch Guided Tours, bei denen sich Fachbesucher gezielt zu wichtigen Innovationen und ...

