Neue CD "Indigo" - Fady Maalouf meldet sich nach Auszeit als gereifterSopranista zurück(press1) - Berlin, 07. November 2017 - Der Crossover Countertenor FadyMaalouf veröffentlichte im September 2017 seine mehrsprachig besungene EP"Indigo". Darauf zu hören sind sechs Titel - klassisch und mit sanfterelektronischer Musik unterlegt.Neu produzierte bekannte Arien, wie "Lascia ch'io pianga neben eigenenKompositionen der christlichen Gebete "Notre Père" und "Ave Maria",erhalten auf der CD durch den neuen Avantgarde Sound einen futuristischenGeist. "Indigo", der Titelsong des gleichnamigen Albums, offenbart sichdurch seine Trance Elemente als tanzbare Musik und bietet somit einenbesonderen Kontrast zu den klassisch geprägten Werken. Die neue CD vonFady Maalouf ist bei Amazon erhältlich: https://www.amazon.de/Indigo-Fady-Maalouf/dp/B0756XZHN7.Eindrucksvoll präsentiert der Sänger nun seine Sopranstimme, die mitVolumen und Sensibilität auch in dieser hohen Tonlage überzeugt. Dasüberraschte die Besucher seines Release-Konzerts im September 2017 inBerlin äußerst positiv und sie honorierten diese musikalische Darbietungmit Standing Ovations.Fady Maalouf kehrt in diesem außergewöhnlichen Genre zu seinemmusikalischen Ursprung zurück, welcher ihm eine klassischeGesangsausbildung schon seit früher Jugend vorgibt.Live zu hören ist Fady Maalouf am 2. Dezember 2017 unter demVeranstaltungstitel "Christmas Spirit" in der Heilig-Kreuz-Kirche,Hildegardstrasse 3 a in 10715 Berlin Wilmersdorf, mit seinem Akustik Trio.Konzerttickets sind hier erhältlich:https://www.eventbrite.de/e/christmas-spirit-tickets-38236841422Zu der Händel Arie "Lascia ch'io pianga" folgte am 3. Oktober 2017 dasoffizielle Video, das hier zu sehen ist:Fady Maalouf-Lascia ch'io piangahttps://www.youtube.com/watch?v=jrzkrB-eT6o=youtu.beEinen Tag später am Sonntag, den 3. Dezember 2017 lädt Fady Maalouf unterdem Veranstaltungstitel "Love" zu seiner fünften Kunstausstellung zwischen14.00 und 19.00 Uhr ebenfalls in der Heilig-Kreuz-Kirche ein. Der Eintrittist frei. Hier haben interessierte Kunstbegeisterte die Möglichkeit neueBilder und designte Kunstwerke des Künstlers zu betrachten und zuerwerben. Weitere Informationen zu Fady Maalouf finden sich unter:https://www.facebook.com/fadyvox/.Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/entertainment/db/press1.bridstrup_1_1510044025.htmlfolgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Fady Maalouf startet mit seiner neuen CD "Indigo" durch (jpg, 105 KByte)[Quelle/Bildnachweis: Peter Venus]music & artAnsprechpartner: Christiane HühnMobil: +49 151 21258585Email: mailto:musicandart@gmx.deBOOKING-ANFRAGEN bitte per E-Mail an: mailto:fady@gmx.netIn Deutschland wurde der Sänger Fady Maalouf durch die Casting-Show "DSDS"bekannt. Seine Debütsingle "Blessed" stieg im Jahr 2008 ebenso wie dasgleichnamige Album auf Platz zwei der Charts ein. Der große RTL-Spendenmarathon wurde ebenfalls im Jahr 2008 von der Hit-Single "Amazed"unterstützt.Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

