Apple drückt seine Steuern mit allen Mitteln. Geheime Emails von Apple-Anwälten, aus denen mehrere Medien zitieren, zeigen nun, wie dreist der Techriese vorgeht. Der sieht sich zu einer ungewöhnlichen Antwort genötigt.

Die Isle of Man ist nicht als Hightech-Hotspot bekannt. Auch auf den Britischen Jungferninseln und den Kanalinseln Guernsey und Jersey dürfte sich die Zahl der IT-Spezialisten in Grenzen halten. Trotzdem zeigte Apple im Frühjahr 2014 ein gesteigertes Interesse an diesen Standorten: Die Kanzlei Baker McKenzie lotete im Auftrag des Elektronikherstellers die Bedingungen für einen Geschäftssitz aus.

Die Juristen hatten offenbar genaue Vorstellungen. Am wichtigsten: Der Konzern sollte seine Geschäfte abwickeln können, ohne Steuern zu zahlen, möglichst mit offizieller Bestätigung der Verwaltung. Sie fragten außerdem, ob Geschäftsberichte veröffentlichen werden müssten. Und sie loteten aus, ob es eine "glaubwürdige Oppositionspartei" gebe, welche die Regierung ersetzen könnte - samt der Steuergesetzgebung.

Das geht aus einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" hervor, die gemeinsam mit anderen Medien die sogenannten "Paradise Papers" ausgewertet hat - einen Fundus von Millionen internen Dokumenten, der von der Kanzlei Appleby stammt. Die ist auf das Geschäft mit Offshore-Firmen spezialisiert, weshalb sich Baker McKenzie im Auftrag von Apple an sie wandte.

Die Veröffentlichung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...