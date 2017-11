Die Deutschen haben einen klaren Arbeitsauftrag an Union, FDP und Grüne: Der Soli soll fallen - und der Budgetüberschuss in die Infrastruktur investiert werden.

Es ist noch ein weiter Weg bis Jamaika: Zwischen den möglichen Koalitionspartnern Union, FDP und Grünen gibt es viele Bereiche, in denen die Ziele und Leitlinien auseinandergehen - gerade in der Haushaltspolitik. Die einen fordern sinkende Steuern, andere deutlich höhere Ausgaben für Familien, den Gesundheitssektor und die vielerorts marode Infrastruktur. Diese Forderungen treffen auf den Widerstand derjenigen Politiker, die auch in dieser Legislaturperiode einen ausgeglichenen Haushalt sicherstellen wollen.

Die Bürger haben für alle diese Ziele durchaus Verständnis. Sie unterstützen mehrheitlich jede dieser Forderungen - zumindest, solange sie unabhängig voneinander zur Diskussion gestellt werden und nicht im Konflikt miteinander stehen. Das Problem ist nur: Bei einer Umsetzung aller Ausgaben- und Entlastungswünsche wäre ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erreichen, die schwarze Null also Geschichte. Hier bezieht die überwältigende Mehrheit klar Position; sie folgt keineswegs der Argumentation, dass ein Verzicht auf neue Schulden unproblematisch wäre: Drei Viertel halten es für wichtig oder sogar sehr wichtig, dass Deutschland auch künftig einen ausgeglichenen Haushalt erreicht. Die große Mehrheit unterstützt auch die im Grundgesetz verankerte Schuldenbremse für Bund und Länder.

Gleichzeitig wünscht sich die Mehrheit Steuersenkungen, insbesondere die Abschaffung des Solidaritätszuschlags. In den vergangenen zehn Jahren war zwar immer eine Mehrheit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...