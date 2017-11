Nach neuen Allzeithochs an der Wall Street steigen auch die asiatischen Aktienmärkte JAP225 gewinnt nach neunwöchiger Rally knapp 2% an Wert AUDUSD schwächelt nach RBA-Entscheidung

Zusammenfassung:Die vier wichtigsten Aktienmärkte in Asien konnten am heutigen Handelstag erneut Gewinne verbuchen: JAP225 (Nikkei225) steigt um 1,82%, Hang Seng (HKComp) um 1,5%, CHNComp (Hang Seng China) um 1,23% und der AUS200 um 0,79%. Hauptgrund für diese Entwicklung sind die neuen Allzeithochs an der Wall Street vom US500 (S&P500) und US30 (Dow Jones). Investoren haben bisher von einer starken US-Gewinnsaison profitiert und sind weiterhin zuversichtlich im Bezug auf die anstehende Steuerreform (auch wenn die Verabschiedung des Kongress keine sichere Sache ist). Gestern gerieten die asiatischen Märkte jedoch durch die Kommentare von Präsident Trump (aus Japan) etwas unter Druck. Heute waren die Aktienmärkte aber wieder auf Gewinnkurs. Investoren ...

