Seoul - US-Präsident Donald Trump hat sich in der Krise um das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm vorsichtig optimistisch geäussert. Er sehe Fortschritt und gewisse Bewegungen, sagte Trump am Dienstag in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem südkoreanischen Präsidenten Moon Jae In in Seoul. Ins Detail ging er nicht.

Trump rief die diplomatisch isolierte Führung in Pjöngjang dazu auf, an den Verhandlungstisch zu kommen und einen "Deal" zu machen. Zur Frage direkter Gespräche wollte er sich nicht äussern.

Trump wiederholte, die USA würden nötigenfalls auch die volle Bandbreite militärischer Mittel einsetzen, doch war seine Rhetorik im Vergleich zu früherer Schärfe deutlich abgemildert. Trump hatte Nordkorea mit vollständiger Vernichtung gedroht und mit "Feuer und Wut", wie es die Welt noch nie gesehen habe. Auch daran gemessen gab sich Trump in Seoul sehr zurückhaltend und offen für eine diplomatische Lösung.

"Wir haben viele Dinge in Position, von denen wir bei Gott hoffen, dass wir sie nie einsetzen müssen", betonte Trump. Wörtlich verwies er auf mehrere Flugzeugträger und ein Atom-U-Boot. Nordkorea verstehe, dass die USA so stark seien wie noch nie.

Friedliche Lösung des Atomstreits angestrebt

Moon sagte, die USA und Südkorea strebten eine friedliche Lösung des Atomstreits mit Nordkorea an. Trump und er seien einer Meinung, dass der Druck auf die Führung in Pjöngjang verstärkt werden müsse, "bis sie ihr Atomprogramm aufgibt". ...

