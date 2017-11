München (ots) -



- "Berlin - Tag & Nacht" mit 12,1 % MA (14-49) und 23,9 % MA (14-29) - "Köln 50667" mit 10,6 % (14-49) und 22,1 MA (14-29) - "Die Reimanns" mit 6,2 % MA - Tagesmarktanteil von 5,8 %



Erfolgreicher Vorabend für RTL II am gestrigen Montag. Die Soaps "Köln 50667" und "Berlin - Tag & Nacht" überzeugten mit sehr guten Quoten. In der Primetime erzielte die Doku-Soap "Die Reimanns" 6,2 %.



Die Kult-Soap "Berlin - Tag & Nacht" erzielte sehr gute 12,1 % MA (14-49) bzw. 23,9 % MA in der Zielgruppe der 14-29-Jährigen.



Vorab punktete "Köln 50667" mit starken 10,6 % MA (14-49). Bei den 14-29-Jährigen erzielte die Vorabend-Soap 22,1 % MA.



Eine neue Episode von "Die Reimanns" erreichte ab 21:15 Uhr gute 6,2 % MA. Bis zu 1,3 Mio. Zuschauer gesamt verfolgten die Sendung.



Der Tagesmarktanteil von RTL II lag gestern bei 5,8 %.



Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; TV Scope, BRD Gesamt 06.11.2017, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.



OTS: RTL II newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6605 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6605.rss2



Pressekontakt: RTL II Programmkommunikation Sandro Kolbe +49 (0)89 64185-6514 sandro.kolbe@rtl2.de