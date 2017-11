Von Christian Grimm

BERLIN (Dow Jones)--Der Energieversorger Uniper wird nach der Vorlage des offiziellen Übernahmeangebots die Kampagne gegen den Konkurrenten Fortum aus Finnland einstellen. "Mit der Legung des Angebotes hat sich dieses Thema erledigt", sagte Finanzvorstand Christopher Delbrück in einer Telefonkonferenz nach Vorlage der Neunmonatszahlen. Er räumte ein, dass derzeit keine anderen Interessenten vor der Tür stünden, um ein Gegenangebot zu formulieren.

Uniper hatte versucht, mit Interviews und einer Anzeigenkampagne in Finnland Zweifel an dem Einstieg zu säen und das Geschäft damit in letzter Minute zu verhindern. Fortum gehört zu 51 Prozent dem finnischen Staat. Das Management, so Delbrück, werde die Offerte nun prüfen und bewerten. Zwar bleibt der CFO bei der Einschätzung, die Übernahme sei ein feindlicher Vorstoß, dennoch zeigte er sich nun gesprächsbereit. "Wir werden uns zum gegebenen Zeitpunkt mit Fortum zusammensetzen", kündigte er an.

Fortum pocht auf Einstellen des Störfeuers

Fortum-Chef Pekka Lundmark hatte am Morgen verlangt, dass die Düsseldorfer ihre Spielchen einstellen. "Wir waren etwas überrascht über die Kampagne. Es ist jetzt an der Zeit, sich hinzusetzen und zu reden", verlangte er. Uniper hatte die Kampagne in Finnland den Vorwurf eingebracht, das eigene Unternehmen schlecht zu reden.

Lundmark hat sich durch das Störfeuer nicht verwirren lassen. Er beharrte am Dienstag auf seinem Angebot von 22 Euro je Aktie und will sich im Januar die bei der Uniper-Mutter Eon verbliebenen 47 Prozent für knapp 4 Milliarden Euro einverleiben. Weil Fortum über 30 Prozent kaufen will, müssen die Finnen ein Angebot an alle Aktionäre vorlegen.

Am Markt wird damit gerechnet, dass Fortum zusätzliche Anteile angedient werden und der Versorger aus dem hohen Norden die Kontrolle über die Mehrheit erlangt. Lundmark hatte deshalb schon vorsorglich eine Vertretung im Aufsichtsrat gefordert, die Delbrück nicht verwehren will. "Wir gehen grundsätzlich davon aus, dass der Eon-Vertreter sein Mandat niederlegen wird. Da wird dann ein Platz frei, das ist ganz normal", erklärte der Uniper-Finanzchef.

Ungewöhnlich hohe Vertragsstrafe eingebaut

Damit Fortum der Fisch nicht mehr vom Haken geht, vereinbarte der Stromkonzern mit Eon eine hohe Strafzahlung, sollten es sich die Deutschen noch einmal anders überlegen wollen. Sie beträgt mindestens 750 Millionen Euro und könnte bis auf das Doppelte ansteigen, wenn der Uniper-Kurs am Jahresende noch stark anzöge. Delbrück nannte die hohe Pönale ungewöhnlich und schloss eine Klage dagegen nicht aus. "Wir behalten uns alle Maßnahmen im Interesse der Aktionäre vor", betonte der CFO.

Fortum hat den 13.000 Mitarbeitern versprochen, ihre Stelle zu garantieren und will auch die Firmenzentrale in Düsseldorf nicht antasten. Der Betriebsrat fürchtet hingegen eine Zerschlagung, weil Fortum kein Interesse an deutschen Gas- und Kohlekraftwerken habe und sich in Wahrheit nur für das Nordeuropa- und Russlandgeschäft interessiere.

