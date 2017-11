Die Baader Bank hat die Einstufung für Jungheinrich nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Gabelstapler-Hersteller habe in puncto Auftragseingang und Umsatz gut abgeschnitten, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer Studie vom Dienstag. Gleichwohl seien die Vorzugsaktien nach dem jüngsten starken Kursanstieg nun im historischen Vergleich sehr hoch bewertet, so dass er nun zu Gewinnmitnahmen rate./la/stb Datum der Analyse: 07.11.2017

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichen Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

AFA0049 2017-11-07/11:53

ISIN: DE0006219934