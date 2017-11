Zürich - Die Entlohnung des Managements ist in der Schweiz in den vergangenen Jahren rasant angestiegen. Dies geht vor allem auf Midcap-Unternehmen aus der Industrie zurück, wie die am Dienstag veröffentlichte Studie "Executive Compensation & Corporate Governance: Insights 2017" des Beratungsunternehmens PwC Schweiz zeigt.

Konkret seien die Medianvergütungen bei SMI-Unternehmen seit 2009 um rund 41% angestiegen, bei SMIM-Unternehmen sogar um 67%. Bei den Small Caps betrug der Anstieg immerhin 12%. Bemerkenswert dabei sei, dass die Zunahme weniger auf die Finanzbranche, sondern mehr auf die Industrieunternehmen zurück gehe, heisst es weiter.

Beispielsweise sei die Medianvergütung von CEOs in SMI-Unternehmen ausserhalb der Finanzbranche seit der Finanzkrise um 50% auf 7,7 Mio CHF ...

